Inter, vantaggio sulla Juve misero rispetto alla differenza in campo. Inzaghi ha un incubo

Nonostante una padronanza e una supremazia piuttosto evidenti, l'Inter non è fin qui riuscita a staccare la Juventus, che insegue a soli due punti in classifica. Una differenza che Il Giornale definisce persino misera:

"La Juventus, la squadra che le è più vicina in classifica, ha puntato a non perdere, per restarle in scia. E guardando la partita di Napoli, Max Allegri di sicuro s’è detto bravo una volta di più, perché se “giochi”, oggi, con l’Inter perdi. È persino misero il vantaggio che Inzaghi espone in classifica rispetto alla differenza che l’Inter produce in campo".