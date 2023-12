Lazio, Vecino non convocato per motivi disciplinari. L’ex Inter: “Ho la coscienza pulita”

Vecino non ha aspettato a lungo per replicare sui social: "Mi dispiace non poter essere a disposizione della squadra per l'importante partita di questa sera, ma accetto la decisione presa - ha scritto su Instagram - "È importante però chiarire che dietro a questa decisione non ci sono la partita con il Cagliari o gli allenamenti! Sono sempre stato una persona sincera, diretta, che dice quello che pensa, ma non ho mai mancato di rispetto a nessuno". A quel punto la conclusione: "Ho la coscienza pulita e la voglia di tornare il più presto possibile a fare quello che amo di più. Forza Lazio".