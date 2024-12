Non c'è pace per Matias Vecino. Il calciatore uruguaiano ha riportato "una lesione miotendinea a carico del retto femorale della coscia sinistra"

Non c'è pace per Matias Vecino. Il calciatore uruguaiano, fuori dal campo dalla sfida di Europa League contro il Ludogorets, ha riportato "una lesione miotendinea a carico del retto femorale della coscia sinistra" durante l'allenamento come evidenziato dagli esami clinici e strumentali a cui si è sottoposto.