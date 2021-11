Venezia-Inter, 6 precedenti: bilancio in favore dei nerazzurri. Con le neopromosse…

I precedenti tra Inter e Venezia alla vigilia della sfida di campionato al 'Pierluigi Penzo', in programma nell'anticipo di sabato sera

Dopo la vittoria in Champions League contro lo Shakhtar, torna il campionato per i nerazzurri che sabato alle 20:45 affrontano il Venezia di Paolo Zanetti allo Stadio Pier Luigi Penzo nel match valido per la 14esima giornata di Serie A.

L'Inter non perde contro una squadra neopromossa da settembre 2018 (0-1 vs Parma), da allora 15 vittorie e tre pareggi: per i nerazzurri è la striscia di imbattibilità più lunga dal 2016 (27 in quel caso).