Ventola: “Barella incredibile, è sempre più sicuro. Mi piace Raspadori perché…”

Le dichiarazioni dell'ex attaccante in diretta alla Bobo TV sulle prestazioni degli Azzurri in Nations League

Alla Bobo TV su Twitch, l’ex attaccante Nicola Ventola ha parlato così delle due partite dell’Italia in Nations League e in particolare di due singoli: “Barella è incredibile, sempre più sicuro di se. A me Raspadori prima punta piace, io insisterei su di lui, è bravissimo anche spalle alla porta, a far salire la squadra”. Anche negli ultimi giorni si è parlato dell’attaccante del Sassuolo in chiave Inter.