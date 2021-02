Ventola: “Inter solida. Eriksen? Bene, ora giocherà di più. E bravo Ranocchia perché…”

Intervenuto alla BoboTV in diretta su Twitch, l’ex attaccante dell’Inter Nicola Ventola ha parlato così della prestazione dei nerazzurri con il Benevento:

“L’Inter ha giocato bene, mi è piaciuto Eriksen. Lukaku ha segnato due gol come al solito, l’Inter non è bella da vedere ma è solida. L’Inter è la più solida di tutte, anche quando ha avuto sconfitte si è sempre dimostrata solida, sta migliorando e ci sono giocatori come Eriksen che aiuteranno anche in futuro. E complimenti anche a Ranocchia, è difficile farsi trovare pronto quando giochi poco. Eriksen ora sarà usato di più”.