A Viva el Futbol, l’ex attaccante Nicola Ventola ha parlato così dell’Inter e del suo allenatore Cristian Chivu (qui invece le parole di Cassano):
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Ventola: “Chivu moderno, sono positivo: farà una cosa che Inzaghi non faceva!”
ultimora
Ventola: “Chivu moderno, sono positivo: farà una cosa che Inzaghi non faceva!”
A Viva el Futbol, l’ex attaccante Nicola Ventola ha parlato così dell’Inter e del suo allenatore Cristian Chviu
“Chivu parla di calcio, mi è piaciuto quando c’era pessimismo al Mondiale per Club. Lui calmo, tranquillo, risposte giuste.
Lo vedo moderno, saprà cambiare moduli, sono positivo sul suo operato all’Inter. Potrà cambiare modulo, quello che non faceva invece Inzaghi. Bisognerà poi vedere nel percorso”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA