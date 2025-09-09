FC Inter 1908
Ventola: “Chivu moderno, sono positivo: farà una cosa che Inzaghi non faceva!”

A Viva el Futbol, l’ex attaccante Nicola Ventola ha parlato così dell’Inter e del suo allenatore Cristian Chviu
Alessandro Cosattini Redattore 

A Viva el Futbol, l’ex attaccante Nicola Ventola ha parlato così dell’Inter e del suo allenatore Cristian Chivu (qui invece le parole di Cassano):

“Chivu parla di calcio, mi è piaciuto quando c’era pessimismo al Mondiale per Club. Lui calmo, tranquillo, risposte giuste.

Lo vedo moderno, saprà cambiare moduli, sono positivo sul suo operato all’Inter. Potrà cambiare modulo, quello che non faceva invece Inzaghi. Bisognerà poi vedere nel percorso”.

