Nel corso dell'ultima puntata di Viva El Futbol, Nicola Ventola ha commentato la vittoria dell'Inter contro il Barcellona. "Se arrivi in finale due volte in tre anni, vuol dire che hai un tuo stile e una tua identità che non bastava nella partita di andata e lo ribadisco. L'Inter ha fatto un primo tempo spettacolare, a parte i gol, ha approfittato delle debolezze del Barcellona, ha fatto l'Inter identitaria che conosciamo e che mette in difficoltà tutti quando sta bene fisicamente. È riuscita a giocare rischiando ed era quello che doveva fare: tecnica, personalità".

"Sulle due partite meritava il Barcellona? Non mi esprimo su questo, vero che il portiere è stato decisivo, ma hai fatto 7 gol. Se fosse un incontro di pugilato, ai punti lo do al Barcellona, ma il bello del calcio è che non sempre vince chi merita. L'Inter ha fatto quello che doveva fare, ha saputo soffrire. Anche se l'Inter non dovesse vincere la finale, è riconosciuta per l'identità. Il lavoro di Inzaghi è positivo nella crescita dei giocatori e dei risultati a livello europeo".