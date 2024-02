Ventola: “Inter squadra rodata, sembra quasi vada da sola. Con l’Atletico…”

"Simeone? E' una persona incredibile, un guerriero. Quando sono arrivato nel '98 era lui l'anima dello spogliatoio, con gente come Ronaldo, Baggio, e Bergomi che era all'ultimo anno. Ma era lui che caricava tutti prima di ogni partita, ci 'gasava' prima di scendere in campo. Ero ancora giovane e ogni tanto non l'ascoltavo, gli chiedo scusa adesso. Mi aspettavo una carriera e un tipo di calcio che ha fatto, ma che sta anche migliorando ed evolvendo. Anche in questo caso, comunque, tutti si buttano nel fuoco per lui".