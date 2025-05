Nicola Ventola, ex calciatore, intervenuto durante Viva El Futbol, ha parlato così della lotta scudetto tra Inter e Napoli

Nicola Ventola , ex calciatore, intervenuto durante Viva El Futbol, ha parlato così della lotta scudetto tra Inter e Napoli: "Io penso che il campionato sia ancora 50/50: il Napoli può perdere punti a Parma ma anche l'Inter può non vincere con la Lazio. Io lo vedo ancora molto sorprendente: 50/50, facciamo 70/30, è ancora aperto.

Ma non è un 99,9: non ti regala niente nessuno, Chivu ha tolto punti a tutti. Ma nell'Inter ho visto consapevolezza mentale contro il Torino: è vero che Inzaghi ha cambiato tutti, ma le seconde linee le ho viste tranquille dopo la vittoria col Barcellona. Mi è piaciuto Zalewski in quel ruolo, ha attaccato tanto: il Torino ha fatto poco".