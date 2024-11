"La partita è stata indirizzata dalla pochezza del Lipsia, che mi ha deluso, l'Inter ha capito di poterla gestire col minimo sforzo. Sommer ha fatto una grande parata, l'Inter è andata in gestione, col passo lento, senza spingere ma con tanta sicurezza, sai che la porti a casa, la guardo in maniera molto positiva, sei consapevole della tua forza, il Lipsia è una rottura di scatole da affrontare"

"L'unica nota negativa, io non so che c'ha Pavard, oltre all'infortunio, anche nel gioco, quando lo puntano lo vedo insicuro, fa fatica, sbaglia tecnicamente, lo vedo come Antonio (Cassano, ndr) vede Vlahovic, un'involuzione incredibile, non ne azzecca una"