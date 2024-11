"Fiorentina-Inter sarà una partita molto spettacolare, me lo auguro. Sono due squadre che provano sempre a fare gol. La Fiorentina ha fatto anche delle goleade, non credo che possa giocare come al solito con l'Inter perché sennò rischia grosso perché l'Inter, soprattutto con Thuram, quando riesce ad andare in verticale è molto forte. C'è da chiedersi se l'Inter può fare a meno oltre che di Calhanoglu, e ora con Zielinski forse può farlo, ma anche di Thuram. ora non può farne a meno, è proprio un'altra squadra senza di lui".