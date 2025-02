"Deluso dalla Fiorentina, dopo che fai quella prestazione, ha sbagliato proprio approccio. Tutti attenti senza palla, Beltran su Barella. L'Inter, pur non facendo una grandissima partita, molti giocatori non sono al 100%, ha avuto vita facile. Interpretazione non da Fiorentina. A parte il rigore nel primo tempo non ricordo una Fiorentina che voleva fare risultato. Non me lo aspettavo, mi ha deluso tanto. La partita dell'Inter deriva anche da questo, anche non aumentando il passo aveva l'impressione di poter creare. Fiorentina inesistente in fase di possesso palla. Il centrocampo è un po' in calo, Mkhitaryan, e Calhanoglu dopo l'infortunio. Anche Thuram si vede che non sta bene. Lautaro bene, vivo, ha calciato, l'ho visto bene. Era presente".