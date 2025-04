Intervenuto durante l'ultima puntata di Viva El Futbol, Nicola Ventola, ex centravanti, ha elogiato così il portiere dell'Inter Yann Sommer

Intervenuto durante l'ultima puntata di Viva El Futbol, Nicola Ventola, ex centravanti, ha elogiato così il portiere dell'Inter Yann Sommer: "Lo seguivo quando si allenava con la Svizzera con gli occhiali per i rigori. Quando sei un portiere delle squadre piccole sei sotto attacco e prendi mille tiri e sei sul pezzo: dove si vede un portiere affidabile? Quando sei chiamato in causa poche volte.