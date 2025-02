Ventura: “Anguissa rischia di saltare Napoli-Inter? Sarebbe folle se…”

Per me il Napoli, sulla carta, pur essendo inferiore al Napoli di Spalletti dal punto di vista della rosa, si può giocare lo scudetto fino alla fine. Anguissa? Giocherà assolutamente, sarebbe folle non farlo giocare. I tre punti di Como sono importantissimi, poi è chiaro che il giocatore deve essere intelligente e non irruento. Sono convinto che Anguissa giocherà e sarà attentissimo per esserci contro l’Inter”.