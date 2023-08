Ventura: “Scudetto? Inter più forte dell’anno scorso. Juve incognita”

Le parole dell'ex ct: "Per Garcia non è facile prendere la squadra che ha vinto lo scudetto per come lo ha vinto"

Intervenuto ai microfoni di Radio CRC, Giampiero Ventura, ex ct, ha parlato così della corsa scudetto: "Per Garcia non è facile prendere la squadra che ha vinto lo scudetto per come lo ha vinto, ma è stata brava la società che ha perso solo Kim. In alcuni momenti contro il Frosinone mi sembrava di vedere il Napoli di Spalletti, ma è chiaro che l’allenatore debba metterci qualcosa di suo. Credo che la partita di sabato non faccia gran testo, si devono aspettare altre 2/3 partite per dare giudizi.