Dalle colonne di Het Belang van Limburg, l'ex giocatore del Club Brugge e della nazionale belga, Gert Verheyen, ha analizzato in maniera approfondita la gara tra la sua ex squadra e l'Inter in programma questa sera.

"Ciò che mi incuriosisce di più in vista di questa partita tra Inter e Club Brugge è lo stile di gioco del Club Brugge. Contro l'Aston Villa, hanno optato di nuovo per la marcatura a uomo e si sono presi molti rischi. Di conseguenza, si sono creati degli spazi. Cosa c'è di male nell'essere un po' più prudenti in una trasferta contro l'Inter? Persino il Real Madrid non ha giocato a tutto campo in casa contro l'Inter. A volte il realismo non è sinonimo di paura. Perché non adottare un blocco difensivo a media distanza?".

“Per il Club Brugge, questa non sarà la partita in cui pensavo che i punti sarebbero stati a portata di mano. Conquistare punti contro l'Inter sarebbe un bonus. Ma se seguo il mio ragionamento, quei punti bonus sono ora necessari. Perché contavo sui punti prima della partita casalinga contro l'Aston Villa, che poi abbiamo perso. Vedo ancora quattro squadre contro cui dovremmo poter ottenere punti: Lens, PSV, Stoccarda e Bodø/Glimt. Ma temo il peggio: vedo più possibilità di una sorpresa a Napoli ora che contro l'Inter”.

I NUMERI

"Certo, se ci si basa sui numeri, tutto è possibile. L'Inter ha perso le ultime tre partite casalinghe in Champions League e sei delle ultime sette nella competizione. L'unica vittoria è arrivata contro il Borussia Dortmund. Tutto ciò potrebbe essere un motivo per pensare che ci siano delle opportunità. Per me, invece, è più un motivo per dire: non questa volta. Una cosa del genere potrebbe essere una motivazione in più per i giocatori e per l'allenatore, che alla fine potrebbe scegliere la formazione migliore. In termini di motivazione, tutto ciò potrebbe contare un po', ma non troppo".

"Se si guarda alla qualità, l'Inter rimane, per me, una squadra che ha il potenziale per vincere la Champions League. Ci sono molte squadre che si possono semplicemente dare per spacciate, ma con l'Inter non dico mai che la vittoria sia fuori discussione. Quando si vede cosa possono ruotare, hanno davvero un nucleo molto forte. Lo si vede con Stanković. Ha giocato mezz'ora contro il Parma sabato, ma prima di allora aveva giocato a malapena dieci minuti in due occasioni. Nella gerarchia di tutti quei centrocampisti, è forse l'ultimo della fila”.

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CENTROCAMPO INTER

“A centrocampo hanno Zieliński, Çalhanoğlu, Barella, Sučić, Mkhitaryan e Jones, tra gli altri; la concorrenza è enorme. Non sono rimasto impressionato dalle loro partite di quest'anno contro Roma, Napoli e Real Madrid, ma sono rimasto colpito dalla loro resilienza. La grande differenza rispetto al passato è che la loro difesa subisce molti gol; sono tra le prime nove squadre di Serie A per numero di gol subiti”.

"Sono resilienti. Si sono già trovati sotto di due gol per ben tre volte, vincendo due volte e pareggiando una contro la Roma. Quindi, anche se si arriva al massimo in vantaggio per 0-2, non è ancora finita e c'è ancora molto lavoro da fare. Inoltre, commettono diversi errori e perdono palla nella propria metà campo durante la fase di costruzione del gioco. Contro il Real Madrid sono stati tecnicamente superiori, ma hanno perso palla nella propria metà campo, cosa di cui il Real ha approfittato due volte".

"L'Inter ha giocato a Madrid senza esitazioni, come se giocasse in casa. Sarà un'impresa ardua per il Club Brugge e, in circostanze normali, non è alla portata di tutti. Un punto o una vittoria sarebbero comunque una grande sorpresa. Nemmeno il Real Madrid ha corso rischi eccessivi in ​​casa contro l'Inter. Perché il Club Brugge dovrebbe necessariamente dimostrare contro una squadra come l'Inter di voler giocare un calcio dominante?".

(hbvl.be)