Vernazza (GdS): “Juve a -2, brindisi amarognolo per Inzaghi. Inter resta favorita ma…”

"La Juve sul collo, a meno due punti. Non è la migliore conclusione d’anno per l’Inter capolista. L’ombra della Signora si allunga su Simone Inzaghi, già scottato due stagioni fa dalla rimonta e dal sorpasso del Milan. José Mourinho e Romelu Lukaku, ex interisti primari, al di là dell’addio sbagliato del centravanti, non hanno fatto il regalo di un pareggio o di un colpaccio, la Roma esce battuta dallo Stadium. L’ha punita un gol di Rabiot al sorgere della ripresa. In svantaggio, la Roma ha preso il comando del gioco, ma non ha graffiato. È stata capace di impostare, non di rifinire e di concludere. È il 12° successo per 1-0 della Juve nell’anno solare 2023, la ventesima partita senza subire reti dal 1° gennaio a oggi. Numeri che parlano, che spiegano come il senso atavico della Juve per il risultato e il calcio di Allegri si incastrino al millimetro. Questa Juve sa soffrire, resistere e colpire. Non spreca l’attimo vincente, lo capitalizza e stacca cedole sicure. Una Juve senza euro-coppe, libera di nuotare nel mare amato del campionato. Simone Inzaghi si godrà il cenone di Capodanno con la Juventus alle calcagna, un brindisi amarognolo".