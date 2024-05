"Fiutata l’aria da tempo, l’a.d. Beppe Marotta nei mesi scorsi si è portato avanti con Taremi e Zielinski, presi a zero per fine contratto. Ha avuto una premonizione e si è premunito, però l’Inter, in vista di una stagione infinita, fino al Mondiale per club dell’estate 2025 in America, avrà bisogno di altri aggiustamenti e dovrà prolungare i contratti di due pezzi grossi come Barella e Lautaro, in scadenza nel 2026, onde evitare che altre società comincino a volteggiare sui cieli di Appiano. In questa transizione delicata, Marotta, con la sua esperienza, è il garante della continuità e della competitività dell’Inter. Nella speranza che Oaktree chiarisca in fretta piani e intenzioni, perché il limbo alla lunga danneggia tutti, migliori inclusi".