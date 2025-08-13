L'amichevole contro il Monza ha confermato le difficoltà dei nerazzurri in fase difensiva: urge un intervento

Fabio Alampi Redattore 13 agosto 2025 (modifica il 13 agosto 2025 | 19:49)

Il test match contro il Monza si è chiuso con una vittoria ai rigori, ma l'amichevole contro i brianzoli ha consegnato all'Inter anche una spiacevole conferma: le difficoltà in fase difensiva. La Gazzetta dello Sport ha analizzato questo problema: "L'amichevole di ieri contro il Monza ha confermato la sensazione che infilare la squadra di Chivu sia fin troppo semplice. Certo, si tratterà pure di calcio d'agosto e va considerato pure l'impatto del tecnico su una realtà nuova e ben diversa rispetto a quelle in cui aveva lavorato precedentemente, ma i numeri parlano e dicono che forse sarebbe davvero il caso di sistemare la retroguardia piuttosto che aggiungere imprevedibilità (Lookman) a un reparto offensivo che però già funziona".

Numeri preoccupanti — "Nelle sue prime 7 partite da allenatore dell'Inter, Cristian Chivu ha visto la rete di Sommer e Martinez gonfiarsi in ben 9 occasioni: 2 gol subiti ieri dal Monza, altrettanti dall'Under 23 nerazzurra, uno a Montecarlo, 4 al Mondiale per Club tra Fluminense, Urawa Red Diamonds e Monterrey. L'unica sfida di questo pre-campionato un po' atipico in cui l'Inter non ha concesso neanche un gol è stata quella "mondiale" contro il River Plate".

La carta d'identità non mente — "Chivu queste amichevoli le sta sfruttando per sperimentare sul piano tattico, anche se è evidente che qualche problema dietro ci sia. Soprattutto sul piano anagrafico. [...] La carta d'identità è uno dei limiti principali della retroguardia nerazzurra, che conta ancora - tra gli altri - sugli ultra-trentenni Acerbi (37) e De Vrij (33) e rappresenta la più anziana tra tutte le big: contando tutto il pacchetto, ovvero aggiungendo anche i nomi di Bastoni, Bisseck e Pavard, l'età media della difesa interista si attesta a 29,8 anni. [...] Sul finale della scorsa stagione hanno iniziato ad allarmare e in avvio di quella attuale l'hanno confermato. Ma a Chivu serve davvero un altro attaccante più di un giovane centrale da coltivare?".