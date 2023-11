Veron: “Cose di spogliatoio indimenticabili. Ricordo quando Vieri all’Inter mi disse…”

Al Bobo Vieri Talk Show, l’ex centrocampista Juan Sebastian Veron ha parlato così tra passato, presente e futuro. “Mi ricordo che mi hai detto (a Vieri, ndr) che eri distrutto quando sono arrivato all’Inter. Brocchi correva come un matto… Le cose che ti porti dietro del calcio alla fine sono quelle che succedevano in spogliatoio. Sono situazioni che sui social o in giro non si trovano, le conosci tu e quelli con cui le hai condivise in spogliatoio. Immagina con quanti ragazzi hai giocato per 20 anni di carriera… Questo ti dà il calcio".