CdS – Verona-Inter, Eriksen e Lautaro in panchina. Ma Conte resta sul 3-4-1-2

Christian Eriksen e Lautaro Martinez non giocheranno nella gara contro il Verona. Questo almeno è quanto scrive il Corriere dello Sport rispetto alla formazione probabile e ci sarebbero anche pochi dubbi sul loro mancato impiego. Perché Lukaku è stato provato con Sanchez e senza il danese.

3-4-1-2 il modulo che si dovrebbe vedere in campo ma senza Sensi (servono ancora 10 giorni per il recupero dall’infortunio prima di essere convocato) non c’è un altro giocatore che possa veramente giocare dietro alle punte. Ci potrebbe andare Borja Valero che in allenamento è stato alternato a Brozovic. Ma potrebbero esserci entrambi in campo: il croato in mezzo con Gagliardini e l’ex viola a fare da raccordo con l’attacco. In difesa invece torna Godin con Skriniar e de Vrij. A destra Candreva e Young a sinistra.

(Fonte: Corriere dello Sport)