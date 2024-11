Come sempre, sarà importante gestire al meglio le rotazioni. L'Inter torna in campo sabato pomeriggio, in trasferta a Verona, per aprire il tredicesimo turno di Serie A. Simone Inzaghi valuterà uno per uno i calciatori tornati dagli impegni dalle varie nazionali, incluso Hakan Calhanoglu che svolgerà gli esami nella giornata di domani. La vicinanza anche dell'impegno di Champions League con il Lipsia potrebbe portare a qualche novità di formazione, come sottolinea Sport Mediaset.