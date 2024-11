Verona-Inter: ecco i pronostici di Caressa e Zazzaroni a Radio Deejay

Il pronostico di Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa prima di Verona-Inter in programma oggi alle 15: i due non hanno dubbi

Il pronostico di Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa prima di Verona-Inter in programma oggi alle 15.

2 per Caressa e 2 per Zazzaroni, per entrambi ci sarà la vittoria dei nerazzurri di Simone Inzaghi contro la squadra allenata da Paolo Zanetti.