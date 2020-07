Verona, Juric vuole garanzie per la prossima stagione: chiesta la permanenza di Salcedo

Il Verona è senza dubbio una delle sorprese più belle della stagione: la formazione di Ivan Juric, neo promossa, si è stabilmente piazzata alle spalle delle prime in classifica, e tanti meriti spettano al tecnico croato. La dirigenza scaligera è pronta a blindarlo con un contratto biennale con opzione per un terzo anno: secondo quanto scrive L’Arena, Juric avrebbe avanzato delle richieste, tra cui la conferma di Eddie Salcedo, arrivato la scorsa estate in prestito dall’Inter.