Il Verona ferma la corsa della Lazio: 1-1 al Bentegodi, Inter a +4 sui biancocelesti

La Lazio non va oltre il pareggio al Bentegodi contro il Verona e rimane al quarto posto con 39 punti, a -4 dall'Inter e a +1 su Atalanta e Milan. I biancocelesti passano in vantaggio al termine del primo tempo con Pedro ma Ngonge, uno degli acquisti di gennaio del Verona, trova il primo gol in Serie A ad inizio ripresa.