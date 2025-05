Marco Verratti, ex centrocampista della Nazionale, ma anche del Psg e Pescara, sembra molto vicino all'ingresso nella società del Pescara Calcio: la trattativa tra il 32enne calciatore attualmente in forza all'Al Arabi, club della Qatar Stars League, e il presidente Daniele Sebastiani, sembrerebbe in fase avanzata come anticipato questa mattina anche dal quotidiano 'Il Centro'.