Verratti, l’ex agente: “Marco senza palle. Ha avuto paura, ora va a giocare trai cammelli”

"E ora siamo nella stessa situazione con Mbappé. Io sto ammirando tanto Kylian Mbappé, nonostante il governo, Macron…credo che lui stia inseguendo il suo sogno. Quello di diventare campione. A quelle dimensioni tutti prendono i soldi, ma bisogna saper scegliere la strada che si vuol prendere. Io con Marco avevamo scelto di andare al Barcellona. Probabilmente l’avremmo visto anche in Serie A. Ora va a prendere tanti soldi, ma va in mezzo al deserto con i cammelli. Se andrà in Arabia? Sì, dalle mie informazioni ci andrà, siamo ai dettagli. Sarà un uomo ricchissimo, ma non sarà mai un campione. Nella vita sarà uno dei tanti uomini ricchi, ma uno dei pochi campioni che esistono nel mondo del calcio".