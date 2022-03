Verso Juve-Inter, Brozovic procede con cautela: ecco il piano per recuperarlo

E’ fondamentale per lui che non avverta più fastidio al polpaccio, in modo che non sia condizionato nei movimenti

Marco Astori

Probabilmente l'ultimo treno scudetto. Alla ripresa l'Inter di Simone Inzaghi sarà ospite della Juventus all'Allianz Stadium, partita che dirà molto sulle chance scudetto dei nerazzurri. Che vogliono però a tutti i costi il recupero di due giocatori fondamentali: "Ieri è arrivata l’ufficialità della rinuncia della Croazia alla convocazione di Brozovic. Adesso, la priorità è proprio il recupero del regista, unico vero elemento indispensabile della squadra nerazzurra.

Si continuerà a procedere con cautela: probabile che il centrocampista segua un programma differenziato ancora per qualche giorno. E’ fondamentale che non avverta più fastidio al polpaccio, in modo che non sia condizionato nei movimenti. Evidentemente, c’è attesa anche per De Vrij, il cui guaio era più serio. E, infatti, era previsto che perdesse entrambi i match con Torino e Fiorentina. In questi giorni, la sua situazione verrà verificata così da non avere dubbi in vista della Juventus".