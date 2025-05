L'evento aprirà la settimana che porterà alla finale di Champions League in programma a Monaco di Baviera il 31 maggio

In avvicinamento alla finale di UEFA Champions League tra PSG e Inter, lunedì 26 maggio è in programma il Media Open Day ufficiale della gara .

Ore 15.00 - Sessioni di intervista in Flash Area e Mixed Zone (in base ai diritti in possesso di ciascun media)