Inter, verso la Champions: Darmian torna titolare. Il Salisburgo torna in vetta

Due capoliste

«Giocare nell’Inter è un piacere, sono felice di avvertire la fiducia di tutti», ha detto ieri Matteo. In Austria l’Inter si giocherà la qualificazione agli ottavi di Champions con due turni d’anticipo: servirà vincere in casa del Salisburgo, che ieri ha battuto in trasferta 2-0 il Wsg Tirol grazie a una doppietta dell’attaccante Konate (27’ e 94’). Un successo che ha permesso alla squadra di Gerhard Struber di tornare in testa alla classifica in attesa dello Sturm Graz, impegnato oggi in casa del Lask", si legge.