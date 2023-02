Vidal: “Provocato il Real? Sempre così, lo facevo pure all’Inter. Un infortunio…”

«Sono felice qui, chiaramente in queste prime partite (dell'anno) sono stato un po' triste perché ero infortunato. Ho avuto un infortunio molto complicato, che nessuno conosce, ho cercato di esserci, di accompagnare i miei compagni di squadra nelle partite, non ho giocato perché stavo molto male, dopo la partita con il Palmeiras ho iniziato ad allenarmi molto meglio e ora sono al cento per cento», ha rivelato.

Aveva provocato il Real Madrid vincitore della competizione e anche per questo è stato criticato: «È sempre stato così, anche quando ero al Barcellona e poi all'Inter. Ma niente, eravamo fiduciosi di essere in finale con loro e non è successo. Abbiamo continuato a lavorare, abbiamo conquistato il terzo posto, torniamo in Brasile per proseguire il nostro lavoro».