Conte: “Vidal lavora per raggiungere la condizione”. I diktat del personal trainer

Il mister ha parlato del centrocampista e ha detto che sta lavorando per raggiungere una forma fisica migliore

L'allenatore dell'Inter, Antonio Conte, nella conferenza stampa che precede la partita contro il Parma, ha parlato di Arturo Vidal . E ha sottolineato: «Si sta allenando e sta cercando di dare continuità negli allenamenti, ha avuto un po' di problemi. È un generoso e non si è mai voluto fermare mettendosi sempre a disposizione. Lo ammiriamo e lo ringraziamo. Al tempo stesso deve iniziare di cercare di arrivare almeno all'80% della sua condizione».

Il cileno, oltre al lavoro con la squadra e con i preparatori atletici nerazzurri, lavora a casa con il suo personal trainer. Lo mostra nei video che pubblica sui social e che raccontano lo sforzo che sta facendo per mettersi in pari fisicamente dopo aver avuto diversi problemi fisici. Il suo allenatore personale, Juan Angel Ramirez Diez, ha pubblicato le immagini del lavoro che fa insieme al calciatore. E ha scritto quali sono i suoi per il centrocampista: "Lavora, rafforza, lavora, rafforza, aggiungi e continua. Siamo già forti".