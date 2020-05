Vidal diventa una statua: opera di uno scultore cileno. La foto della scultura è impressionante

Ora “King” Arturo Vidal diventa anche una statua. Come riporta Mundo Deportivo, infatti, Rómulo Aramburú, scultore cileno, ha creato un’opera di cera che riproduce in maniera incredibilmente verosimile le fattezze del centrocampista del Barcellona, grande obiettivo di mercato dell‘Inter. La statua sarà esposta al Museo dell Cere di Las Condes, in Cile.

La scultura è stata svelata nel corso del programma “24 horas Deportes”, in onda sulla tv cilena. Aramburú, intervistato per l’occasione, ha già fatto sapere di essere pronto a realizzare un’opera dedicata anche a Gary Medel, ex Inter, e di Alexis Sanchez, attualmente in nerazzurro.

(Fonte: Mundo Deportivo)