L'Inter batte l'Atalanta e centra la quarta vittoria consecutiva in campionato. La squadra di Chivu ha dominato, soprattutto nel primo tempo dove ha costretto i bergamaschi a rintanarsi nella propria metà campo. Il secondo tempo è stato più equilibrato, ma nel momento migliore della Dea, i nerazzurri hanno colpito con Lautaro.