VIDEO / Atalanta-Inter, la gioia di Chivu al fischio finale: abbracci con Calha, Frattesi…

Al triplice fischio della gara di Bergamo, tutta la gioia del tecnico nerazzurro e dei giocatori
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella 

L'Inter batte l'Atalanta e centra la quarta vittoria consecutiva in campionato. La squadra di Chivu ha dominato, soprattutto nel primo tempo dove ha costretto i bergamaschi a rintanarsi nella propria metà campo. Il secondo tempo è stato più equilibrato, ma nel momento migliore della Dea, i nerazzurri hanno colpito con Lautaro.

Ultimi minuti di sofferenza con la grande occasione capitata sui piedi di Samardzic, poi il fischio finale e la gioia per tre punti fondamentali. Gioia visibile in un video postato sui social dal club nerazzurro dove Chivu abbraccia diversi suoi giocatori. "Una squadra, un'anima", ha scritto il club nella didascalia del video.

 

