Primo gol tra i professionisti per Luca Di Maggio: il centrocampista classe 2005 di proprietà dell'Inter, ceduto in prestito al Perugia nel corso dell'estate, è andato a segno in occasione del successo per 4-0 contro la Lucchese, realizzando la terza rete degli umbri con un preciso destro a giro sul palo più lontano.