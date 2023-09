Sale l'attesa in vista della stracittadina milanese, in programma sabato a San Siro con calcio di inizio alle ore 18

Si avvicina l'appuntamento con il derby di Milano, in programma sabato alle ore 18 a San Siro. L'Inter, in collaborazione con il main sponsor Paramount+, ha pubblicato un video che mostra un siparietto al telefono in "salsa romana": da una parte Carlo Verdone, la cui serie tv è in uscita a brevissimo, dall'altra Davide Frattesi, teso per la sua prima stracittadina milanese.