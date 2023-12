VIDEO / Inter, Calhanoglu non ha dubbi: “Il miglior rigorista in Serie A? Io!”

Il centrocampista turco dei nerazzurri, in gol a Napoli ieri sera nel 3-0 dell'Inter, ha risposto così alla domanda

Hakan Calhanoglu si sta confermando un pilastro dell'Inter di Simone Inzaghi. Il centrocampista turco rappresenta non solo la mente della squadra, grazie al ruolo in cabina di regia, ma sta risultando fondamentale anche in fase realizzativa e d'interdizione.