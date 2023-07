VIDEO / L’Inter presenta Frattesi: “Certe cose non le puoi aspettare, devi volerle”

Davide Frattesi è il protagonista del secondo episodio di "New Brothers", il format di Inter Media House in collaborazione con Paramount+. Il club nerazzurro ha presentato così il suo nuovo centrocampista, immortalato davanti a una macchina da scrivere mentre si racconta: "Sono nato e cresciuto nella bellezza, ne sono sempre stato affascinato e sapevo che l'avrei cercata ovunque. E così è stato. In ogni passo, in ogni angolo, ogni domenica. Ma è proprio quando la vita prova a sorprenderti che capisci che certe cose non le puoi aspettare: devi volerle. Il resto scriviamolo insieme".