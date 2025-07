VIDEO/ Inter, secondo giorno di test fisici: le immagini da Appiano Gentile

L'Inter si è ritrovata anche oggi agli ordini di Cristian Chivu. Come ieri, giornata dedicata ai test fisici in attesa del lavoro anche sul campo che avverrà dalla giornata di domani. I nerazzurri hanno completato la seconda sessione sotto lo sguardo del nuovo allenatore, per poi rientrare a casa. Da domani si fa sul serio: in programma anche la conferenza stampa di inizio stagione con il presidente Marotta al fianco di Chivu. Qui intanto le immagini della giornata di oggi.