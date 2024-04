I nerazzurri, in collaborazione con Paramount +, sfoggeranno una maglia particolare nel match contro il Cagliari

L'Inter, in occasione del match di domenica sera contro il Cagliari, sfoggerà una divisa speciale: al posto del main sponsor Paramount +, sulla maglia comparirà il logo di "Star Trek: Discovery", serie televisiva in programmazione proprio in questi giorni sulla piattaforma video. A tal proposito il club nerazzurro, tramite i propri canali social, ha pubblicato una clip.