La prodezza del centrocampista di proprietà dell'Inter ha sbloccato la gara di questo pomeriggio terminata 0-3 per gli azzurri

E' terminata 0-3 Turchia-Italia Under 20 disputata questo pomeriggio. L'azzurro della nazionale è diventato un nero-azzurro in occasione del primo gol: la firma è di Thomas Berenbruch, giovane talento dell'Inter, che contro il Feyenoord ha addirittura esordito in Champions League al Meazza. Il centrocampista ha battuto il portiere avversario con un mancino velenoso di controbalzo dal limite dell'area. Di Caprini e Zeroli gli altri due gol.