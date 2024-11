Il rendimento in nazionale di Denzel Dumfries è clamoroso. L'esterno dell'Inter è andato in gol anche stasera, confermandosi valore aggiunto per gli Orange. Al 64' ha arrotondato sul 3-0 la gara di Nations League contro l'Ungheria con un tiro al volo di destro che si è infilato alla destra del portiere avversario. Simone Inzaghi apprezzerà guardando le immagini, sperando che Dumfries possa alzare così tanto l'asticella anche in nerazzurro.