Vieri: “City? Inter ha dominato, è squadrone. Mercato? Io prenderei subito…”

Intervenuto ai microfoni de Il Giorno, Bobo Vieri, ex centravanti, ha parlato così della finale di Champions League persa dall'Inter: "Solo il gol. Basta. Nient’altro. I nerazzurri hanno dominato, sono stati i migliori in campo: potevano fare tre o quattro reti, erano in formissima. Ma il calcio a volte è così. L’Inter, però, resta uno squadrone incredibile".