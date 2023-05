Vieri: “Inter, 4 centrocampisti top anche in Europa. Ma per me non è finita”

Intervenuto durante la Bobo TV, Bobo Vieri , ex calciatore, ha parlato così della vittoria dell'Inter sul Milan nel derby di ieri sera: "L'atmosfera è stata fuori di testa, quando San Siro è così è una roba incredibile. Nel primo tempo voto 10 all'Inter: sono una grande squadra. A me piacciono quando giocano Mkhitaryan, Barella e Calhanoglu perché vanno a far gol tutti e tre: ti danno la sensazione che ti fanno gol eh...

Vanno dentro alla Stankovic, alla Cambiasso: loro arrivano. L'Inter è forte, lo diciamo da tutto l'anno: Inzaghi ha meritato le critiche perché l'Inter è questa. Ha fatto una grande partita. Però per me non è finita: l'Inter non deve mollare un cazzo, i derby sono derby. L'Inter in mezzo ne ha 4 per 3 ruoli, ma tutti forti forti forti: ma ad un livello da 8 in poi, anche in Europa".