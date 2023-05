Milan-Inter, moviola Cds: “Manzano da 5”. Così sull’episodio Krunic-Bastoni

Nella sua edizione odierna, il Corriere dello Sport ha analizzato gli episodi arbitrali più rilevanti di Milan-Inter di Champions League di ieri sera. Questo quanto scritto dal quotidiano: "Dopo il derby di Madrid in Liga, quello di Milano. Al designatore Rosetti la scelta di Jesus Gil Manzano per la semifinale dev’essere sembrata ovvia e lo spagnolo ha gestito la partita più importante della sua carriera tenendo in tasca i cartellini. Troppo permissivo.

Al 13’ Saelemaekers e Giroud vanno giù in area nella stessa azione: non c’è nulla. Alla mezz’ora Gil Manzano fischia invece un rigore per l’Inter, ma la gamba di Kjaer non tocca mai quella di Lautaro (lo salva il Var). Sul mani di Thiaw, dopo il tiro di Calhanoglu, la palla sembra schizzare prima sul petto del difensore e la distanza tra i due è molto ravvicinata. Munuera al Var da 5.5: ottimo su Kjaer-Lautaro, sorvola sul colpo di Krunic ritenendolo erroneamente un contatto “da marcatura”.