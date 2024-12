Bobo Vieri, collegato dallo stadio Olimpico, ha commentato il successo clamoroso dell'Inter sul campo della Lazio. Un 6-0 che non ammette repliche, una dimostrazione di strapotere abbagliante: "Non sono Harry Potter, non so chi vince lo scudetto ma la squadra più completa è l'Inter, dopo c'è l'Atalanta come gruppo e poi c'è il Napoli. Poi chi vincerà alla fine non lo so. Ma l'Inter è più forte di Atalanta e Napoli. Alla fine si deciderà nelle ultime 5-6 giornate.