Vieri: “Inter devastante a Cagliari, troppo forte. Inzaghi? Come allenatore è…”

"Niente da dire, è troppo forte l'Inter. Col Cagliari non c'è stata partita, ma si è visto subito. C'è poco da dire, aspettiamo le prossime partite. Aspetto sempre l'attacco perché Lautaro segna, Thuram ha fatto meglio ma si deve ambientare e ha bisogno di 2-3 mesi. Per il resto sono straforti e hanno iniziato alla grande. L'Inter gioca sempre bene, rimango allibito quando ha perso 12 partite l'anno scorso. Ma l'Inter gioca bene, quando è concentrata gioca bene. E per me meritava di vincere la Champions, l'Inter è devastante e straforte"

"Mi sorprendo quando perde con le piccole e butta via punti, non se perde con Milan, Juve e Napoli. Lì ci sta, quest'anno hanno iniziato bene. Sono al terzo/quarto anno che il 90% dei giocatori è sempre lo stesso. Barella, rispetto a due anni fa, è diventato un top in Europa. Calhanoglu è fenomenale, c'è anche Mkhitaryan. Poi c'è anche Frattesi che è uno che fa gol, poi è difficile marcare l'Inter. Hanno palleggio e qualità, hanno preso giocatori importanti. Inzaghi deve migliorare la comunicazione al 100%. Come allenatore è da 3-5-2 e non lo cambierà mai, la mezza punta non la mette mai. E' molto pratico come allenatore, non rischia mai ma ha capito che l'Inter non è la Lazio dove non sei obbligato a vincere"