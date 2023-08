GdS – Pavard, Inter innervosita ma ancora ottimista: oggi giornata decisiva

L'Inter non può più aspettare e Inzaghi ha bisogno di un nuovo difensore per completare il pacchetto arretrato: ecco il perché dell'ultimatum. "Se non potrà arrivare al francese, resterebbero a quel punto tre giorni e mezzo per gettarsi anima e corpo su un piano B. Diverse le idee sul tavolo di viale della Liberazione, alcune anche fuori dal campionato italiano. Tanganga del Tottenham è un nome sui taccuini nerazzurri fin dall’era Conte, dunque sarebbe sbagliato escluderlo. Ma il curioso incrocio con Pavard potrebbe spingere l’Inter a dirottarsi, in caso di esisto negativo con il Bayern, proprio su Chalobah. Della serie: se il difensore del Chelsea non lo prendi tu per sostituire il francese, allora provo a prenderlo io. Oggi sarà tutto più chiaro", chiosa la Rosea.