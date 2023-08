Biasin: “Pavard, c’è ultimatum. Inter ragiona sull’alternativa: probabilmente sarà…”

Così il giornalista: "La faccenda è arcinota: i dirigenti di Bayern sono pronti a far partire il francesino, Tuchel ancora no"

Nel corso del suo editoriale per Sportitalia, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così della situazione legata a Benjamin Pavard: "La faccenda è arcinota: i dirigenti di Bayern sono pronti a far partire il francesino, Tuchel ancora no, attende un ricambio all’altezza. Il problema è che i giorni per chiudere l’affare scarseggiano.